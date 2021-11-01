Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, dün yol emniyeti görevi gerçekleştiren güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.