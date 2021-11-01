Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, dün yol emniyeti görevi gerçekleştiren güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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