Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 FETÖ şüphelisi kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi, Jandarma ve Sahil Güvenliğin ortak çalışmasıyla yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla jandarma, Sahil Güvenlik ve MİT tarafından, Selçuk ilçesi Pananos sahilinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 FETÖ şüphelisi Y. Y., S.K., S. A., H. B., H. K. Y., ve M. A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
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