Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.09.2025 15:37

CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verildi. İl yönetimine geçici olarak Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi getirildi.

CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
CHP İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Tunç'tan Özel'e tepki: Soruşturmalar siyasi değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
Bakan Tunç'tan Özel'e tepki: Soruşturmalar siyasi değil
15:24
"TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması" finali Kocaeli'de başladı
15:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
15:09
Ankara-Kahire hattında savunma sanayii başrole geçiyor
14:39
Askeri casusluğu raporlar deşifre etti
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'te şehit ailelerine ulaştırılıyor
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ