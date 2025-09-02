SICAK
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
02.09.2025 15:37
, 02.09.2025 15:50
SON GÜNCELLEME
02.09.2025 15:50
CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verildi. İl yönetimine geçici olarak Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
