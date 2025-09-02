Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.