Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.09.2025 12:50

Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 630 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, ziyarete açıldığı resmi tören bitiminden saat 22.00'ye kadar olan sürede 639 bin 497 kişiyi ağırladı.

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 495, martta 220 bin 139, nisanda 622 bin 306, mayısta 858 bin 864, haziranda 366 bin 829, temmuzda 419 bin 775 ve ağustosta 1 milyon 49 bin 588 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

2025'in ilk 8 ayında toplam 4 milyon 63 bin 826 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2024'te 6 milyon 550 bin 480, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Anıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

En kalabalık ay ağustos oldu

Anıtkabir, 2025'in ilk 8 aylık periyodunda en yoğun ziyaretçi sayısına ağustosta ulaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da içinde barındıran ağustos ayında 1 milyon 49 bin 588 yerli ve yabancı ziyaretçi Anıtkabir'de ağırlandı.

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi: 10 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
Katil İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti
12:37
Gazze'de ağustos ayında 185 kişi açlıktan yaşamını yitirdi
12:38
Türkiye'den 5 liman "en fazla konteyner elleçlenen 100 liman" listesinde
12:55
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
12:17
Milli teknolojiler B-250 hafif taarruz uçağının pilotlarını yetiştirecek
11:54
Sıfır aldı, 30 kez servise gitti: Hayali kabusa döndü
Besni Kaysun Ovası’nda mısır hasadı
Besni Kaysun Ovası’nda mısır hasadı
FOTO FOKUS
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ