Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li Engin Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı.
Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'li Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Etiketler: CHP Recep Tayyip Erdoğan
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