CHP'li belediyenin rüşvet davası başlıyor

CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Makam odasında tatlı kutusuyla alınan 110 bin euroluk rüşvete suçüstü yapılmış, rüşvet çarkı ortaya çıkmıştı. Antalya'nın CHP'li Manavgat Belediyesi'ne ilişkin 9'u tutuklu 41 sanıklı rüşvet davası görülmeye başlanıyor.

Birbiri ardına itiraflarla deşifre olan rüşvet çarkında pek çok isim gözaltına alındı. Belediyede kurulan rüşvet zinciri tek tek deşifre edildi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve rüşveti alan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan biri de Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül oldu. Gül, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi ve rüşvet çarkını itiraf etti. 3 kilogram altın, 500 bin euro ve 153 bin dolar nakit paranın saklandığı deponun yerini gösterdi.

İfadelerin ardından Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanıktan 9'u tutuklandı. Kara, İçişleri Bakanlığı tarafından başkanlık görevinden uzaklaştırıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 33 ayrı suç unsuru içeren 155 sayfalık iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanıklar, örgüt yöneticisi sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.

Savcılık, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan "örgüt lideri" olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara için 31 yıldan 66 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer sanıklar için de 5 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın başlayacak davanın ilk duruşmasının hafta boyunca sürmesi bekleniyor.