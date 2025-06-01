CHP'li belediyelere yönelik yeni soruşturmada gözaltı sayısı 34 oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Dün gözaltına alınan 33 şüphelinin ardından, bugün 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.