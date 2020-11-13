CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı. CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sümer'in Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "COVID-19 testi pozitif çıkan Adana Milletvekilimiz Orhan Sümer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Sümer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlarım. Kontrol amaçlı yaptırdığım COVID-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi olup tedavime başlandı. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Gürsel Tekin'in de testi pozitif çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Tekin, "Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Tekin ayrıca, koronavirüs testleri pozitif çıkan Orhan Sümer ile Parti Meclisi üyesi Yaşar Seyman ve tüm hastalara acil şifalar diledi. Mesajlarıyla güzel dileklerini ileten herkese şükranlarını sundu.