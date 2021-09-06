Daha önce sığınmacılara zamlı fatura açıklaması nedeniyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın seçmenle ilgili anısı büyük tepki topladı. CHP yönetiminden "Bu ifadeler kabul edilemez" açıklaması geldi.

"Uyarılması talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tanju Özcan'ın sözleri kabul edilemez. Kendisi özür diledi. Yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek disiplin kurulunda uyarılması talebi ile Merkez Yürütme Kurulu'nda karar aldık." dedi.