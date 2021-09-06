Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'den Tanju Özcan kararı
[Fotoğraf: AA]
CHP Merkez Yönetim Kurulu, önce sığınmacılar ardından da kadın seçmenle ilgili sözleri ile tartışmaların odağı haline gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını verdi.
Daha önce sığınmacılara zamlı fatura açıklaması nedeniyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın seçmenle ilgili anısı büyük tepki topladı. CHP yönetiminden "Bu ifadeler kabul edilemez" açıklaması geldi.
"Uyarılması talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi"
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tanju Özcan'ın sözleri kabul edilemez. Kendisi özür diledi. Yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek disiplin kurulunda uyarılması talebi ile Merkez Yürütme Kurulu'nda karar aldık." dedi.
Etiketler: CHP Faik Öztrak
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