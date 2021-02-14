Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Muharrem İnce, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel, Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın’ın istifasının ardından harekete geçildi.

Parti yönetimi, yeni istifaların önüne geçilmesi amacıyla bu hafta toplantılar yapacak, teşkilatlardaki sorunları dinleyecek.

Haftaya MYK toplantısıyla başlanacak

CHP’nin yeni haftadaki mesaisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ile başlayacak.

Toplantıda hem istifalar hem de önümüzdeki süreçte atılması gereken adımlar ele alınacak.

Teşkilatlar ziyaret edilecek

Kılıçdaroğlu’nun “istifaları durdurun” talimatı verdiği genel başkan yardımcıları, illerde CHP örgütleri ile bir araya gelerek yaşanan sorunları ve eleştirileri dinleyecek.

İstifa sürecinde görüşleri alınan eski genel başkanları ile temaslar sürecek ve bu kapsamda Murat Karayalçın ve Deniz Baykal devrede olacak.

Grup toplantısında milletvekilleri dinlenecek

Geçen hafta iptal olan kapalı grup toplantısının ise bu hafta yapılması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek ve milletvekillerinin görüş ve talepleri alınacak.

İnce’nin çalışmaları takip edilecek

Yeni istifaların önüne geçilmesi yönündeki çalışmaların yanı sıra, istifa sürecini başlatan Muharrem İnce’nin çalışmaları da yakından takip edilecek.

İnce’nin yeni kuracağı parti için mevcut vekillerden transfer yapması önlenmeye çalışılacak.