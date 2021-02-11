Muharrem İnce, üç milletvekili, bazı eski vekiller ve teşkilat üyeleri....

CHP'de yaprak dökümü sürüyor.

Eski genel başkanlar da görüşme trafiğine dahil oldu

Önceki dönemlerde CHP'de siyaset yapan milletvekilleri, istifaların yaşandığı sürece eski genel başkanları da dahil etti.

CHP yönetimini eleştiren isimler parti ile yollarını ayırmadan önce Deniz Baykal, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

Karayalçın bu süreçte CHP yönetimine "vekilleri kaybetmeyin" uyarısı yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

İnce, Baykal'a yakın isimlerle görüşüyor

Muharrem İnce de Memleket Hareketi'ne parti tabelası takmadan önce Deniz Baykal'ın desteğini istiyor. Bu nedenle Baykal'a yakın isimleri de partiye dahil etmeyi planlıyor.

İnce'nin de eski vekiller gibi Baykal ve Karayalçın ile görüşmesi gündemde.

"İnce ile hareket edeceğiz"

Eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, bundan sonra Muharrem İnce ile hareket edeceklerini söyledi. Dudu, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın bir süre daha CHP'de kalma kararı aldığını da duyurdu.

Eski ve yeni milletvekillerinden başka istifaların olacağı yönünde bir öngörüsü bulunmadığını açıklayan Mevlüt Dudu, "Ancak tabanda büyük kopuşlar yaşanıyor, büyük istifa dalgaları var. Muharrem Bey söylediği her şeyde haklıdır. Bu uzun süreli bir birikimin sonucudur zaten. Biz artık Türkiye'ye yeni bir seçenek sunmak için yola çıktık. Yeni bir iktidar seçeneği. Umutluyuz, başarılı olacağımıza da inanıyoruz" dedi.

Partinin kuruluşuyla ilgili hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Dudu, yeni partiyle ilgili açıklamayı İnce'nin yapacağını aktardı.

Yeni istifalar yaşanmaması için toplantılar sıklaştırılacak

Genel merkez ise mevcut milletvekilleri ile diyalog sürecini sürdürüyor. CHP yönetimi başka istifalarla kan kaybetmek istemiyor. Genel merkez bu anlamda yeni adımlar atacak. Milletvekilleri ile daha sık toplantılar yapılacak parti içinde yeni karar mekanizmaları oluşturulacak.