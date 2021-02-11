Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesine sızacaklardı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği kaydedildi.
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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