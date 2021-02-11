Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.