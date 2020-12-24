CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Konya teşkilatındaki taciz iddalarına ilişkin, "İddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, il başkanımız görevinin başında." dedi.

Salıcı, açıklamasında şunları kaydetti;

Olayın mağduru olduğu iddia edilen kişiyle onun olay anında yanında bulunan arkadaşıyla ve olayın bütün taraflarıyla, kendilerinin bilgisi ve onayıyla ses kaydı da alarak ve tutanak altına alarak bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmanın sonucunda raporlarını ortaya koydular. CHP olarak şunu gördük ki, ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. İl başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında.