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Gündem
AA 05.11.2023 22:06

CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için aday başvuruları tamamlandı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) için 380, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için de 98 aday başvurdu.

CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için aday başvuruları tamamlandı

Ankara Spor Salonu'nda dün başlayan kurultayın ikinci gününde, PM ve YDK için aday olanların isimleri okundu.

Buna göre, PM adaylığı için 380, YDK için de 98 aday başvurdu. Geçerli başvuruların ilan edilmesiyle liste, seçim pusulası basımı için matbaaya gönderildi.

Baskı işleminin ardından Divan Başkanlığının ilan edeceği saatte seçimlere geçilecek.

Kurultayın ikinci gününde 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlenecek. Delegeler, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyelerini de seçecek.

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