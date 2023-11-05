Parçalı Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.11.2023 19:22

Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek şehit oldu.

Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Söz. Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Şehit Zeytin Dalı Harekatı
Sıradaki Haber
Yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor: Sınav ilanı yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
İsrail, Lübnan’da içinde çocukların da bulunduğu sivil bir aracı vurdu
19:08
Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı
19:03
Yunanistan'da Filistin'e destek eylemi yapıldı
18:32
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
18:24
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
18:16
Hamburg Havalimanı'nda aprona giren silahlı kişi gözaltına alındı
Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
Malatya'da patatesten 6 bin ton rekolte bekleniyor
FOTO FOKUS
İsrail yine mülteci kamplarını vurdu
İsrail yine mülteci kamplarını vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ