Cevdet Yılmaz: Gazze'de yaşananlara rağmen ateşkes çağrısı yapmayan ülkeler var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Yılmaz, İsrail'in Filistin'de savaş suçu işlediğini vurguladı, ateşkes çağrısı bile yapamayan ülkelere tepki gösterdi.

"Gazze'de 30 gündür insanlık suçu işleniyor, savaş suçları işleniyor. Bizim izlemeye bile tahammül edemediğimiz bu görüntüleri Gazze'deki insanlar gün gün yaşıyorlar. Bu yaşananlara rağmen, ateşkes çağrısı dahi yapamayan ülkeler, yönetimler var. Bu ayıp onlara yeter. Böyle siyaset olmaz olsun gerçekten. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de Filistin, haklı Filistin davasının yanındadır, Filistinli kardeşlerimizin yanındadır."

"Aylık bazda düşüş eğilimi başladı"

Cevdet Yılmaz'ın gündeminde enflasyonla mücadele de vardı.

"Para politikalarımızla, maliye politikalarımızla, yapısal reformlar ile enflasyonu da inşallah yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Aylık bazda düşüş eğilimi başlamış durumda."

"2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız"

Yılmaz, enflasyonda yıllık bazda düşüşlerin de gelecek yıl ortalarından itibaren başlayacağını söyledi.

"Yıllık bazda da 2024’ün ortalarından itibaren hep birlikte bunu göreceğiz. 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız. Bütün dengelerimizi gözeterek kademeli ama kararlı bir şekilde enflasyonu aşağı düşürüyoruz, düşüreceğiz."

