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Gündem
TRT Haber 05.11.2023 15:22

Kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin Türkiye'ye transferi planlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin Türkiye'ye transferinin planlandığını açıkladı.

Kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin Türkiye'ye transferi planlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Mısırlı mevkidaşı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüğünü ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan sağlık krizine ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık. Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1000’e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sn. Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı."

Türk gemilerine Mısır limanlarına giriş izni

Bakan Koca, Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’nin Mısır’a göndermek istediği sahra hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde bekletilmekte olan 2 Türk gemisine Mısır limanlarına giriş izni verildiği bilgisini de paylaştı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları da aktardı:

"Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze’deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."

 

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