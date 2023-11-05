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Gündem
AA 05.11.2023 15:10

Şehit Er Samet Bektaş son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Er Samet Bektaş son yolculuğuna uğurlandı

Van'dan hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen 22 yaşındaki şehit Bektaş'ın naaşı, helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesi'ne götürüldü.

Anne Sultan Bektaş ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Göksun Ulu Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine şehit Bektaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Yardımcısı Tancan, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, şehidin aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit Bektaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından kırsal Huğtaş Mahallesi Kırıkkilise Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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