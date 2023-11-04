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Türkiye
TRT Haber 04.11.2023 17:20

Van'da 1 asker şehit oldu

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi esnasında, terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Van'da 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın şehit olduğunu duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van'ın Başkale ilçesinde 4 Kasım 2023 tarihinde ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

 


 

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Şehit Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri Van
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