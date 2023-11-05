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TRT Haber 05.11.2023 14:18

Bakan Fidan'ın Filistin diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü. Bakan Fidan görüşmede, Filistin'de yaşanan son durumu ve ateşkes sağlanması için neler yapılabileceğini ele aldı.

Bakan Fidan'ın Filistin diplomasisi sürüyor

Türkiye’nin Gazze’deki insanlık trajedisinin son bulmasına yönelik diplomatik çabaları devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile bugün telefonda görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedî ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasını temine yönelik çabaların ele alındığı öğrenildi.

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