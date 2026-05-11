CHP'de 'adaylık borsası'nın işleyiş şeması deşifre oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, dün gece verdiği 8 sayfalık ek ifadesiyle CHP Genel Merkezi’nde kurulan "Adaylık Borsası"nın işleyiş şemasını en ince ayrıntısına kadar deşifre etti.

Gökhan Böcek’in mahkemeye sunduğu ek ifade, Muhittin Böcek’in CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilme sürecine dair yeni detayları ortaya çıkardı.

CHP'li Ağababa'dan '1 milyon euroya tamamla' talebi

Oğul Böcek, CHP’li Veli Ağbaba’nın kendisini internet tabanlı bir uygulama üzerinden aradığını, görüşmede “Özgür Özel’in talimatıyla” hareket edildiğinin söylendiğini ve babası Muhittin Böcek’in adaylığı için partiye 30 milyon TL verilmesinin istendiğini söyledi.

İfadenin en çarpıcı noktası ise kur hesabı oldu. Böcek, Antalya’da esnaf ve iş insanlarından topladığı 30 milyon liranın o günkü kurla yaklaşık 900 bin küsur euro ettiğini belirterek durumu Ağbaba’ya ilettiğini söyledi.

İddiaya göre bu noktada pazarlık farklı bir boyuta taşındı ve Ağbaba tarafından “1 milyon euroya tamamla, getir” talebi ile karşılaşıldı.

Bu görüşmenin Ocak 2024’ün ilk günlerinde gerçekleştiği belirtilirken, Böcek bu talebi babasına aktardığını ve “gereğini yap” yanıtını aldığını ifade etti.

Para esnaftan toplantı

Böcek ifadesinde, seçim sürecinde Antalya’daki bazı iş insanları ve esnafların kendisine destek vermek istediklerini söylediğini, bu nedenle para toplama sürecine girdiğini anlattı. Paraların euro ve dolar cinsinden verildiğini, ancak taşınmasının daha kolay olması nedeniyle özellikle euro talep ettiğini belirtti.

Toplanan paraların bir süre evde muhafaza edildiğini, talep edilen miktarın TL karşılığına ulaşıldığında ise Ankara’ya götürülmek üzere hazırlandığını ifade etti.

CHP Genel Merkezi'ne girişte kayıt alınmadı

İfadenin en dikkat çeken bölümü paranın taşınması ve teslim süreci oldu.

Böcek, 100, 200 ve 500 euroluk banknotlardan oluşan yaklaşık 1 milyon euroyu siyah bir çantaya koyduğunu, bu çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı.

Çantada yalnızca paralar ve bir iPad bulunduğunu belirten Böcek, havaalanında X-Ray kontrolünden geçtiğini, görevliye sadece iPad’i gösterdiğini ve paranın aynı çanta içinde taşındığını söyledi.

Ankara’ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezi’ne gittiğini anlatan Böcek, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını öne sürdü.

Danışmadan "6. kata bekleniyorsun" denildiğini, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını ifade etti.

"1 milyon lirayı getirdim" telefonu

Böcek’in ifadesine göre, parayı teslim etmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldı.

Şahsın telefonu açarak Ağbaba ile görüştüğünü, ardından telefonu kendisine verdiğini söyleyen Böcek, ekranda ismi gördüğünü ve sesinden tanıdığını belirtti.

Telefonda "1 milyon euroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım" dediğini, karşılığında "evet" yanıtını aldığını söyledi. Bunun üzerine parayı kendisini yönlendirdikleri kişiye teslim ettiğini ifade etti.

Böcek, bu kişiyi daha sonra hiç görmediğini, sadece eşkalini hatırladığını ve gerekirse teşhis edebileceğini de dile getirdi.

İkinci para talebi 7-8 milyon lira

İfade yalnızca bu olayla sınırlı kalmadı. Böcek, seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını öne sürdü.

İddiaya göre, yapılan bir görüşmede 'seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyaç olduğu' belirtilerek kendisinden destek istendi.

Böcek, ne kadar gerektiğini sorduğunda "7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur" yanıtı aldığını, bu durumu babasına ilettiğini ve yine 'yardımcı ol' cevabını aldığını iddia etti.

8 sayfalık ek ifadede yer alan iddialar, CHP’nin yerel seçimlerde adaylık süreçlerine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.