Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği yürüyüşe saldırı planı davasında karar açıklandı.

Kayseri 2'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Oğuzhan Korkmaz, 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Korkmaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine bir minibüs sürerek saldırı düzenleme planı yapmaktan yargılandı.

Soruşturmada olayla bağlantıları tespit edilen ve yakalanan 26 sanık da, 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arası hapis cezaları aldı.

Kaynak: AA, TRT Haber