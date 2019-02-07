Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fuarİzmir'de düzenlenen 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında düzenlenen "Tarımın Geleceği" temalı "Tarım Bakanları Zirvesi"nde konuştu.

"Elektrikli traktörle üreticileri mazottan kurtaracağız"

Dünyada elektrikli traktörün olmadığını, bu konuda bir prototip üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Pakdemirli, bu projenin tamamlanmasıyla daha az karbon gazı salımı gerçekleşeceğini ve mazot derdinden üreticileri kurtaracaklarını söyledi.

Pakdemirli, meteoroloji alanında hava tahmini için yapılan 1 dolarlık yatırımın tarımda 15 dolar kazanç getirdiğini, halen yüzde 28 olan orman oranını 2023'te yüzde 30'a çıkarmayı planladıklarını hatırlattı.

Tarımın savunmadan daha önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, dünya nüfusunun 2050'de 10 milyara ulaşacağını ve kentleşmenin yüzde 75'e yükseleceğini, bundan dolayı üretilen gıdanın yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini ifade etti.

"1,4 milyar ton gıda israf edildi"

Dünyada 1 milyon insanın aşırı yoksul, 80 milyonun ise obez olduğuna işaret eden Pakdemirli, üretilen 3 kilogram yiyecekten 1 kilogramının atıldığını, 1,4 milyar ton gıdanın da israf edildiğini dile getirdi.

Dünyada 39 ülkede gıda, 80'inde ise su sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Pakdemirli, "Yarınlarda su ve gıda savaşları olmayacağının bir garantisi yok. Küresel ısınma yüzde 20-40 verim düşüklüğüne sebep olacak" değerlendirmesini yaptı.

"Aile işletmelerini koruyacağız"

2050 yılındaki gıda talebinin karşılanması için sulama suyunun yüzde 65, tarımsal arazilerinin ise yüzde 70 oranında artırılması gerektiğine dikkat çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Küresel ısınma, yanlış gübreleme gibi sebeplerle tarımın geleceği tehdit altında. Bu konudaki zor ev ödevini tüm ülkeler bir araya gelerek birlikte yapabiliriz. Bu ev ödevini yaparken de 2-3 tane unsur var. Tabi ki aile işletmelerini koruyacağız. Köyden kente göçü azaltabilmek için aile işletmeleri önemli. Bunun yanında, bu talebi karşılamak için endüstrileşme ve mekanizasyon şart. Endüstri 4.0 diyoruz, tarım 4.0 uygulamalarına hayata geçirmemiz lazım. Robot sistemler, yapay zeka, kablosuz haberleşme sistemleri artık tarımda kullanmamız gereken şeyler. Değerli sektör paydaşları biliyor, biz ineklerin kulaklarını küpelemekle ilgili proje başlattık. Bu proje kapsamında kulak küpelerini normal küpe yapıyoruz ve bir cep telefonu niteliği içerecek. Bunu bir şekilde devlet olarak sübvanse edeceğiz. Hayvanımız neredeyse takibine başlayacağız."

Erozyonla mücadelede Türkiye lider

Erozyonla mücadele konusunda Türkiye'nin dünyada lider olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'de 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmaları gerektiğini vurguladı.

Zirveye, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra mevkidaşları Azerbaycan'dan Goshgar Tahmazli, Gürcistan'dan Levan Davitashvili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Erkut Şahali, Sırbistan'dan Branislav Nedimovic, Slovenya'dan Aleksandra Pivec ve Somali'den Siad Hussein Lid de katıldı.

Kaynak: AA