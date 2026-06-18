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Gündem
TRT Haber 18.06.2026 12:12

CHP YDK'dan Gökhan Günaydın kararı

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısında kaldırıldı.

CHP YDK'dan Gökhan Günaydın kararı

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için toplandı.

İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın başkanlığında yapılan toplantıda, 15 üyenin 13'ü hazır bulundu.

Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itirazlar değerlendirildi.

Yazılı olarak yapılan itirazlar tek tek oylandı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı.
Ancak disiplin süreci devam edecek.

Günaydın, CHP üyeliğinden kaynaklanan haklarını kullanamadığı için tedbir kararına itiraz etmişti.

CHP'de Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "grup başkan vekili" ünvanları Meclis internet sitesinden kaldırılmıştı.

Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte Günaydın'ın Grup Başkan vekilliği görevine devam etmesi öngörülüyor.

Diğer 8 milletvekili için tedbir kararı ise kaldırılmadı, onlar için disiplin süreci bu karar doğrultusunda ilerleyecek.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 9 milletvekilinin ihraç durumunu bir sonraki toplantısında ele alacak.
İsteyen milletvekilleri savunma yapacak.  

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