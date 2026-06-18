Bakan Gürlek: Hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletmeler yakın takipte

Bakan Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının, devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili tavizsiz bir tutum sergilediklerinin altını çizen Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif bir olayın yaşandığını hatırlattı.

Olaya ilişkin adli sürecin derhal başlatılıp, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir.

Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir."

Gürlek, Bakanlık olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyeceklerini, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etti.