İyi Parti’nin itirazının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından bir başvuru da CHP’den geldi.

CHP, tam kanunsuzluk gerekçesi ile İstanbul'da 39 ilçede seçimin yenilenmesi ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK'ya dilekçe sundu.

Başvuruyu parti adına YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu gerçekleştirdi.

CHP Genel Bakan Yardımcısı Muharrem Erkek de beraberindeki bir heyetle YSK'ya geldi. Başvuru sonrası Muharrem Erkek dilekçenin detaylarına ilişkin basın açıklaması yapacak.

Dilekçede tam kanunsuzluk nedeni ile büyükşehir seçiminin yanı sıra ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği seçimlerinin de yenilenmesi bulunuyor.

CHP, aynı gerekçe ile 24 Haziran milletvekilliği genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de de iptalini istiyor.

İyi Parti de İstanbul seçiminin tümünün iptalini istedi

CHP'den sonra İYİ Parti de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline neden olan sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev yapması nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilen dilekçede, sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi, sandık kurullarına itiraz ve şikayete ilişkin ilgili yasa maddelerine yer verildi.

İtiraz edilen sandık kurullarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yanında diğer üç seçim türü için de görev yaptığı belirtilen dilekçede, bu nedenle sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yolsuzluk yapıldığı iddialarının kabul edilemeyeceği savunuldu.

YSK'nin yerleşik içtihatlarına göre, "tam kanunsuzluk hali"nin, yasaya açıkça aykırılığın tespiti halinde ortaya çıktığı kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Sandık kurullarının teşkiline ilişkin yapılan itirazın sayın kurul tarafından kabul edilmesi sonucunda, aynı sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev alması nedeniyle bu durumun İstanbul'daki tüm seçimleri ilgilendirdiği kurulun malumudur. Bu nedenlerle hakkında somut bulgu ve delile rastlanılan sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin varlığı halinde tam kanunsuzluk hali oluşmaktadır. Bu nedenle 31 Mart'ta İstanbul'da yapılan seçimlerin tümünün iptali ve yenilenmesi gerekmektedir."

Kaynak: TRT Haber, AA