CHP Parti Meclisi'nde itirazlar reddedildi

Gizli toplantılar, seçim öncesi imzalanan protokoller, yaklaşan kurultay süreci ve seçim çalışmaları... CHP'de Parti Meclisi bu önemli başlıklarla toplandı.

Görevden alınan Muş, Ağrı, Mardin, Kayseri il başkanları ile İstanbul Beykoz ilçe başkanının itirazı görüşüldü. Göreve iade talepleri oylamayla reddedildi. İl ve ilçe başkanlarının itirazlarının kabul edilip görevlerini sürdürebilmesi için 40 oy gerekiyordu. İtirazlar için yapılan gizli oylamada 30'un üzerinde ret oyu çıktı.

Muhalifler değişimi savundu

Oylama sonucuna göre; değişim isteyen muhaliflerin PM'de etkisini artırdığı ve oylarını yükselttiği gözlendi. Oylamanın dikkati çeken yanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler ile Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin çekişmesi oldu.

Toplantıda tansiyon hiç düşmedi. Zaman zaman gergin anlar yaşandı. Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği'ne göre, Kurultayın olağanüstü toplanmasına Parti Meclisi'nce üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilebiliyor. Bunun için de salt çoğunluk yani 31 üyenin oyu yeterli oluyor.

CHP PM'de İmamoğlu başkanlığında yapılan çevrim içi toplantının da yankıları ele alındı. Toplantıya katılan PM üyeleri Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl ve Muharrem Erkek istifalarını sunmadı. Tartışılan toplantıyla ilgili eleştirilere de "Ortada etik olmayan bir durum yok. Süreci değerlendirdik" yanıtını vermekle yetinildi.

Toplantıda Türkiye Değişim Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımı kabul edildi.