Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.07.2023 13:07

CHP Parti Meclisi'nde itirazlar reddedildi

CHP Parti Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarına ilişkin oylama yapıldı. İtirazlar, CHP PM üyelerinin oylarıyla reddedildi; başkanlara göreve dönme kararı çıkmadı. PM'nin gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu başkanlığındaki çevrim içi toplantı da vardı.

CHP Parti Meclisi'nde itirazlar reddedildi
[Fotograf: AA]

Gizli toplantılar, seçim öncesi imzalanan protokoller, yaklaşan kurultay süreci ve seçim çalışmaları... CHP'de Parti Meclisi bu önemli başlıklarla toplandı.

Görevden alınan Muş, Ağrı, Mardin, Kayseri il başkanları ile İstanbul Beykoz ilçe başkanının itirazı görüşüldü. Göreve iade talepleri oylamayla reddedildi. İl ve ilçe başkanlarının itirazlarının kabul edilip görevlerini sürdürebilmesi için 40 oy gerekiyordu. İtirazlar için yapılan gizli oylamada 30'un üzerinde ret oyu çıktı.

Muhalifler değişimi savundu

Oylama sonucuna göre; değişim isteyen muhaliflerin PM'de etkisini artırdığı ve oylarını yükselttiği gözlendi. Oylamanın dikkati çeken yanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler ile Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin çekişmesi oldu.

Toplantıda tansiyon hiç düşmedi. Zaman zaman gergin anlar yaşandı. Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği'ne göre, Kurultayın olağanüstü toplanmasına Parti Meclisi'nce üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilebiliyor. Bunun için de salt çoğunluk yani 31 üyenin oyu yeterli oluyor.

CHP PM'de İmamoğlu başkanlığında yapılan çevrim içi toplantının da yankıları ele alındı. Toplantıya katılan PM üyeleri Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl ve Muharrem Erkek istifalarını sunmadı. Tartışılan toplantıyla ilgili eleştirilere de "Ortada etik olmayan bir durum yok. Süreci değerlendirdik" yanıtını vermekle yetinildi.

Toplantıda Türkiye Değişim Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımı kabul edildi.

ETİKETLER
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu
Sıradaki Haber
TBMM yarın olağanüstü toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Pakistan, ABD ile bölgesel güvenliği görüştü
13:46
Kamerun'da çöken binada ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
13:45
Avustralya, ABD'den 6,6 milyar dolarlık 20 adet "C-130 Hercules" uçağı alacak
13:48
Türksat 6A uydusu gelecek yıl martta uzaya gönderilecek
13:28
Diyarbakır’da tarihi geçmiş 500 kilogram gıda maddesi ele geçirildi
13:46
10 katlı bina çelik halatlarla yıkıldı
Yeniden coşkuyla akan Gediz, volkanik kanyona hayat verdi
Yeniden coşkuyla akan Gediz, volkanik kanyona hayat verdi
FOTO FOKUS
10 katlı bina çelik halatlarla yıkıldı
10 katlı bina çelik halatlarla yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ