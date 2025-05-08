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Gündem
AA 08.05.2025 15:03

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 17 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Adliyesi önünde polise mukavemet edildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 17 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, olay günü toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarı yapıldığı, söz konusu ihtarın dosyadaki kamera görüntülerinde görüldüğü kaydedildi.

Şüphelilerin güvenlik güçlerince oluşturulan hatta mukavemet gösterdiği ve dağılmamakta ısrar ettiği belirtilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek müşteki polis memurlarını yaraladıkları, olay yerinin çok kalabalık ve yaşanılan arbedenin büyük olması nedeniyle hangi şüphelinin hangi müştekiyi yaraladığının tespitinin mümkün olmadığı ve "birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işledikleri vurgulandı.

Polis memurunun yaralandığı tespit edildi

Müşteki polis memuru M.Y'de ikinci derece kemik kırığı oluştuğuna ilişkin rapor düzenlendiği ve "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde yaralandığı" belirtilen iddianamede, M.Y'nin kim tarafından yaralandığını tespit etmenin mümkün olmadığı, şüphelilerin tamamının müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçunu işledikleri kaydedildi.

Olay sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 12 çevik kuvvet boy kalkanı ve iki personel kaskının zarar gördüğü, kalkanların maliyetinin 1920 avro, kaskların ise 4 bin lira olduğunun zarar tespit tutanaklarında düzenlendiği ifade edilen iddianamede, şüphelilerin tamamının söz konusu eylemden ortak sorumlu oldukları ve "kamu malına zarar verme" suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, 26 şüphelinin, "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 11'er aydan 17'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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