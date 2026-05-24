CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi. Özel, Genel Merkez'den ayrıldı.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, sabahın erken saatlerinde genel merkeze geldi.

Grubun genel merkeze girmek istemesi üzerine genel merkezde bulunanlar ile parti önüne gelen grup arasında bir süre arbede yaşandı.

Partiye girmeye çalışan gruba genel merkezin bahçesinde bulunan bazı partililerce taş ve su şişesi fırlatıldı.

Giriş ve çıkışlar parti araçlarıyla kapatıldı

Genel merkeze giriş ve çıkışlar parti araçlarıyla kapatıldı.

Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Partinin bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan başka bir grup, zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Avukat Çelik'ten Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvuru

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisinin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti:

"Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması, Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sönmez'in paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

CHP Milletvekilleri Emir ve Özçağdaş, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüştü

CHP Milletvekilleri Murat Emir ve Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir, Bakan Çiftçi'ye kendilerini kabul ettiği ve inceliği için teşekkür etti.

Kendileri açısından son derece yararlı bir görüşme olduğunu belirten Emir, görüşmede icra talebinin usule aykırı olarak yapılmaya çalışıldığını ifade ettiklerini söyledi.

İcra memurlarının hukuken gerekmediği halde Genel Merkez içerisine girmek istediğini öne süren Emir, "Oysa usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Öncelikle usul işlemler tamamlanır ve sonrasında ihtiyaç duyulursa icra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır. Bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş. İlla kapıyı açıp içeri gireceğiz zorlaması yapılmıştır. Bu kendileri açısından bir talihsizliktir ve boşuna bir enerji kaybı olmuştur. Bunu Sayın Bakan'ımıza ilettik." diye konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduklarını anımsatan Emir, "Sayın Bakan'a da arz ettiğimiz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda sitesinde de CHP Genel Başkanı'nın Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın, yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey, 38. Kurultay'ın yok sayılmasıdır. Mahkeme '38. Kurultayı tedbiren yok sayıyorum' diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Emir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuya el koyana kadar İçişleri Bakanı Çiftçi'den güvenlik güçlerinin Genel Merkez'e güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettiklerini bildirdi.

Kendilerinin iletişime açık olduğunu dile getiren Emir, CHP'nin ihtiyacı olanın bir an önce kurultay yapılmasının, kurultay tarihinin belirlenmesi olduğunu dile getirdi.

Emir, "Sayın Bakan nezaketiyle dinledi bizi. Tabii o da bu gelişmelerden doğal olarak memnun değil. Bu meselenin demokratik ilkelere göre ve suhuletle çözülmesinden yana, ama tabii ki onun da İçişleri Bakanı olmak dolayısıyla görevleri var. Ama biz yine de kendisinden demokratik teamüllere uygun bir tavır göstermesini rica ettik, takdir kendilerinin." dedi.

Emniyet ekipleri, CHP Genel Merkezi'ne girdi

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı.

Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

Özel genel merkezden ayrıldı

Polis ekipleri, CHP Genel Merkezi'ni boşalttı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından makam odasından çıktı, genel merkezden ayrıldı. Özel, yürüyerek Meclis'e gitti.