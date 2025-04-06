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Gündem
TRT Haber 06.04.2025 00:05

CHP bugün olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına yönelik 'şaibe' iddialarına ilişkin yargı süreci işlerken, olağanüstü kurultay bugün toplanıyor. Kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de aday olacaklarını duyurdu.

CHP bugün olağanüstü kurultaya gidiyor

38'inci Olağan Kurultaya yönelik şaibe iddiaları ile ilgili yargı süreci işlerken, CHP bugün 21'inci kez olağanüstü kurultaya gidiyor.

Özgür Özel, Ankara'da yapılacak kurultayda tek aday. Ancak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de genel başkan adayı olacaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını duyurdu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayda aday olup olmayacağı tartışmasına son noktayı koydu. İsim vermedi ama parti içindeki bazı isimlere, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." ifadelerini kullandı.

Parti içi muhalefet de hesaplarını, karar alma organı Parti Meclisi üzerinden yapıyor. Bir grup milletvekilinin genel merkeze karşı ortak liste çıkarmayı ya da bireysel adaylarla Özel'in listesini delme planı yaptığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

CHP Parti Meclisi için listeler yarışacak

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da Denge ve Dayanışma Listesi çıkaracaklarını açıkladı. Delegeleri bu listeye destek vermeye davet etti.

Parti tüzüğünde, 'Seçimlerde kural, çarşaf listedir' ibaresi yer alıyor. Ancak yazılı öneri ile seçimin blok liste usulü ile yapılabilmesi de mümkün. Kulislerde Özgür Özel’in blok liste yerine, delegelerin istediği ismi ekleyip çıkarabileceği 'çarşaf liste' seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor.
Böyle bir durumda Özel'in, kendi tercihlerini, bir anahtar listeyle işaret etmesi yüksek ihtimal görülüyor.

CHP'nin bin 323 kurultay delegesi bulunuyor. Ancak önceki kurultayın ardından bazı delegelerin partiden ihraç edilmesi, partiye yeni milletvekili katılımlarıyla birlikte bu sayının bin 350 civarında olması bekleniyor.

Delegeler, genel başkan başta olmak üzere 60 Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi için seçim yapacak. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan genel başkan seçilecek.

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