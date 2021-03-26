Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Charlie Hebdo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli karikatür nedeniyle Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisi hakkında iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli görsel nedeniyle, Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisi hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açtı.
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