Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Düşmanda imkan, Mehmetçik'te iman.. İşte buydu Çanakkale'yi Geçilmez kılan. 15'lik yiğitlerin nam saldığı bir destan, yüreği imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı muhteşem bir zaferdir Çanakkale... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, vatan topraklarını geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."