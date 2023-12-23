Cevdet Yılmaz şehitler için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum."