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Gündem
TRT Haber 23.12.2023 20:12

Cevdet Yılmaz şehitler için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum" dedi.

Cevdet Yılmaz şehitler için taziye mesajı yayımladı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum."

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