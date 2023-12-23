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Gündem
TRT Haber 23.12.2023 20:08

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehitler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit düşen 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehitler için başsağlığı mesajı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Numan Kurtulmuş, "Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun. Devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

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