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TRT Haber 23.12.2023 18:54

Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada,"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

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