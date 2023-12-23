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Gündem
TRT Haber 23.12.2023 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin döktükleri kanın hesabı soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin kanının yerde kalmadığını, teröristlerden döktükleri kanın hesabının sorulduğunu belirterek, "Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin döktükleri kanın hesabı soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu

Mehmetçiklerin kanının yerde kalmadığını, bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabının misliyle sorulduğunu belirten Erdoğan, "Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız"

Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri ile mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan Terörle Mücadele
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