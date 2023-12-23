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TRT Haber 23.12.2023 14:16

Bahçeli: Kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör saldırısında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli, mesajında, "Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir." dedi.

Bahçeli: Kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak

MHP Genel Başkanı Develet Bahçeli, Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı bir geçici üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin saldırısında 6 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını hatırlattı.

Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu

Bahçeli, şunları söyledi:

"Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

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