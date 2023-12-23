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Gündem
TRT Haber 23.12.2023 13:40

CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?

CHP ve DEM Parti görüşmesinin ardından gözler, iki parti arasında kurulabilecek olası bir ittifaka çevrildi. Genel Başkan Özgür Özel, ziyaret sonrasında diyaloğun devam edeceğini söyledi. DEM Parti'den de CHP ile ittifaka yeşil ışık yakıldı.

CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?

CHP ve DEM Parti arasında karşılıklı adımlar atıldı, kurulabilecek olası bir ittifaka yönelik olumlu sinyaller verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile temasın devam edeceğine vurgu yaptı.

Partiler arası görüşme Özel'in DEM Parti'ye gitmesi ile gerçekleşti. İyi Parti'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi sonrası yapılan görüşme bir buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından Dem Partililerle kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak niteledi. Ziyaretin ardından da DEM Parti, yerel seçim stratejisini belirlemek üzere Parti Meclisi'ni topladı.

CHP ile olası ittifaka yeşil ışık yakıldı. Özellikle Türkiye'nin batısında, diğer partilerle müzakereye açık olunduğu vurgulandı.

İki partinin ittifak sinyalleri sürerken, DEM Partili Tülay Hatimoğulları Oruç'tan,, iş birliği konusunda 'şeffaflık' talebi geldi.

Oruç, "Kiminle iş birliği içinde olacaksak, eşit koşullarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

DEM Partili vekilin tepki çeken sözleri

CHP ile DEM parti arasında karşılıklı olumlu açıklamalar devam ederken DEM Parti Şırnak milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden teröristbaşı için özgürlük talebinde bulundu. Bu sözler büyük tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde de DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı için 'sayın' ifadesi kullanmıştı.

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