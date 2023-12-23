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Gündem
AA 23.12.2023 19:51

Bakan Fidan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum" dedi.

Bakan Fidan'dan şehit askerler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Bakan Fidan sosyal medya hesabından 6 askerin daha şehit olmasının ardından taziye mesajı yayımladı. 

Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Paylaşımında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum" ifadeleri yer aldı. 

 

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