Bakan Fidan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Bakan Fidan sosyal medya hesabından 6 askerin daha şehit olmasının ardından taziye mesajı yayımladı.
Paylaşımında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum" ifadeleri yer aldı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum. ????????— Hakan Fidan (@HakanFidan) December 23, 2023