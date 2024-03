Cevdet Yılmaz: Sandıklarımıza sahip çıkacağız

Yılmaz, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki "Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar ile Sahur Programı"nda yaptığı konuşmada, hem merkezde hem de yerelde siyaset anlayışlarının odağında hizmet, insan olduğunu söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen bir anlayışın temsilcileri olduklarını belirten Yılmaz, "Bu anlayışla 81 vilayetimize aynı gözle bakıyoruz. 85 milyon nüfusumuza, insanımıza aynı nazarla bakıyoruz. Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkes, Alevi, Sünni demiyoruz. Doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle 81 vilayetimize hizmet ediyoruz. Bunu da sahada milletimizle bir arada yapıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, hiçbir zaman Ankara'da masabaşında oturan ve memleketi idare eden bir hükümet olmadıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"81 vilayetimizde vatandaşımızla birlikteyiz, beraberiz. Başkanlarımız kendi şehirlerinde insanımızın her anında hep yanında, biz de 81 vilayetimizde vatandaşımızın her anında hep yanındayız, öyle olmaya da devam edeceğiz. Her türlü ayrımcılığa, her türlü ötekileştirmeye karşıyız. Bu memleket ayrımcılık yapanlardan, ötekileştirenlerden çok çekti. Çok şükür son 20 yılda demokraside ve kalkınmada çok büyük atılımlar yaptık. Biz bu millete efendilik yapmaya gelmedik, kibirli siyasetçilerden, millete tepeden bakanlardan olmadık, bu millete hizmet etmeyi şeref kabul ettik. 'Bu millete efendilik yapmak için değil, hizmetkar olmak geldik' dedik, aynı anlayışla da devam ediyoruz."

İstanbul'un bir dünya şehri, tüm Türkiye'nin özeti olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu aziz şehre hizmet etmek, burada büyükşehir belediye başkanı olmak bir onurdur. Ama siz İstanbul'u bırakıp başka hayaller peşinde koşarsanız, belediyeyi şan şöhret için kendi reklamınız için kullanırsanız, bu halka hizmet edilsin diye gönderilen kaynakları başka amaçlar için kullanırsanız İstanbul'a hak ettiği değeri vermiş olmazsınız, gerçek belediyecilik yapmış olmazsınız. Ben gerçek belediyeciliği çok sade bir şekilde anlıyorum. Kişisel ihtiraslarınız, şanınız, şöhretiniz için değil, ideolojik birtakım kalıplarınız için değil, kaynakları bu halkın gerçek sorunlarını çözmek için gündelik hayatlarında yaşadıkları sorunları çözmek için verimli bir şekilde kullanıyorsanız gerçek belediyecilik yapmışsınız demektir. Öyle laflarla polemiklerle gerçeklerin üstünü kimse örtemez."

"81 ilimizde nerede bir afet, sorun varsa Murat kardeşimiz orada oldu"

Yılmaz, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yönetimde olduğu dönemde 100 liralık kaynağın 55 lirasının yatırımlara ayrıldığını belirtti.

Son 4-5 yılda yatırımlara ayrılan rakamın yüzde 38'e düştüğünü aktaran Yılmaz, "Tüm büyükşehirler arasında yatırım oranı en çok düşen büyükşehir İstanbul olmuş. Şimdi bunu polemiklerle laflarla kutuplaştırıcı bir dil kullanarak kapatamazsınız. Gerçekler ortada... İstanbul'da sermayeden yemişler, sermayeden. Bu sizi bir süre idare edebilir. Geçmişten gelen mirası bir süre yersiniz, reklama, şuna, buna para harcayabilirsiniz. Ama artık deniz tükendi. İstanbul'un bir 5 yıl daha yatırımsız geçirmeye tahammülü yok. İstanbul'un geleceğine yatırım yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Murat Kurum'un bir bakış açısı ortaya koyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un büyük bir afet sorunu var. Ne yaptı Allah aşkına bu büyükşehir belediyesi? Niçin bu 5 yılı boş yere geçirdiler, niçin gerekli yatırımları yapmadılar? İstanbul'u, İstanbulluyu seven bu ihmali yapabilir mi? İstanbul belediyesinden çok çok daha düşük geliri olan ilçe belediyelerinin yaptığını dahi yapamamış büyükşehir. İnsanlara başka şeyler anlatarak bu gerçekleri kapatamazsınız. Murat Kurum başkanımız, 'İstanbul'un sorunları var, afete karşı hazırlanması, risklerinin azaltılması lazım. Bunun için yatırım lazım, dönüşüm lazım, dirençli bir İstanbul'u geleceğe hazırlamamız lazım.' diyor.

Bunu da laf olsun diye söylemiyor. Murat Kurum başkanımızın yaptığı işler ortada. Bizler de buna şahidiz. 81 ilimizde nerede bir afet varsa, nerede bir sorun varsa Murat kardeşimiz orada oldu ve eserler ortaya koydu, sorunlar çözdü. İşine, sorunlara odaklanan, bunları çözmek için her türlü yolu yöntemi deneyen, kullanan bir başkanımız. İnşallah bu aziz şehre, bu aziz insanlara hizmet edecek. Özellikle afetlere İstanbul'un hazırlanmasında, risklerin azaltılmasında Murat başkanımız ekibiyle birlikte çok şeyler yapacak."

"İnşallah bu seçimde sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkacağız"

İstanbul'da ulaşımın bir çile olduğunu, ulaşımın geriye gittiğini ifade eden Yılmaz, Murat'ın Kurum'un yeni yatırımlarla İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi düşüreceğini anlattı.

Yılmaz, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi Köprüsü'ne kadar ulaşım sorunlarına çözüm getirecek birçok projeyi İstanbul'da hükümet olarak hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yakın zamanda hizmete açılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu ile İstanbul'daki raylı sistem ağının toplam uzunluğunu 362 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Yılmaz, "Burada mevcut yönetim ne yapmış? Merkezi idare yaptı bunları. 8 kilometre sadece yapmış. Ama 800 kilometre gibi anlatıyor maşallah. Biraz insan mahcup olur. Bunlara madem yapamamışsın hiç girme olmazsa bu konulara." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin en büyük lise kampüsünün şu anda Esenyurt'ta yapıldığına değinerek, "TÜYAP-Hadımköy Kavşağı da gündemde. Böylece o bölgede trafik sorunu inşallah ortadan kalkacak. Esenyurt yıl boyunca taş üstüne taş koymayan, proje üretmeyen anlayıştan pazar günü inşallah kurtulacak. Merkezi idarenin bu çabalarıyla ilçe ve büyükşehrin çabaları birleştiğinde çok daha bereketli hizmetler Esenyurt'umuza, İstanbul'umuza gelecek." ifadelerini kullandı.

"Sandıklarımıza sahip çıkacağız"

Esenyurt'ta, İstanbul'un tüm ilçelerinde ve büyükşehirde 1 Nisan'dan itibaren Türkiye Yüzyılı'nın gerçek belediyeciliğinin başlayacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 günümüz var. Bu 3 günü iyi değerlendirelim. Bu işlerin kazası olmuyor, sonra 5 yıl artık geriye dönüşü yok. O gün çok kritik bir gün. Pazar günü hayati, İstanbul'un kaderini etkileyebilecek bir gün. Ben inanıyorum ki hepiniz bir sorumluluk içinde öncelikle sandık başına gideceksiniz, demokratik bir ortamda oylarınızı kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız. Sandığa sahip çıkma meselesi de çok önemli. Aylardır bir gayretimiz var, çalışıyoruz.

Mahsul zamanı pazar günü. Sandıklar kapanıncaya kadar, sayım bitinceye, tutanaklar tutulup seçim kurullarına teslim oluncaya kadar sandıklara sahip çıkacak mıyız? Allah'ın izniyle sandıklarımıza sahip çıkacağız, milli iradenin çalınmasına, insanımızın, seçmenimizin iradesinin hırsızlıkla çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz milli iradeye saygılıyız. Her bir seçmenimizin tercihine saygılıyız. Ama birilerinin bizim seçmenlerimizin iradesini çalmasına da hiçbir şekilde müsaade etmememiz lazım. Geçen seçimlerde bunu yaşadık, gördük. İnşallah bu seçimde sandıklara güçlü bir şekilde sahip çıkacağız."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, bazı milletvekilleri de katıldı.