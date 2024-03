İBB Başkan adayı Kurum canlı yayında soruları yanıtladı

Kurum, Habertürk ekranında canlı yayınlanan Seçime Doğru Özel programında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Seçime son günler kala strateji planın ne olduğu sorulması üzerine, yaklaşık 90 gündür projelerini, hedeflerini anlattığını, 4 gün sonra sandığa gidileceğini ve çalışılacak 3 gün kaldığını anımsatan Kurum, vatandaşın sandıkta eserden, hizmetten, sağlam adamlardan yana tavrını koyacağını düşündüklerini, umduklarını ve sahada da böyle hissettiklerini dile getirdi.

Murat Kurum, "Kazanıyor musunuz?" sorusu üzerine, sahaların anketin en güzel görüntüsü ve seçimin dili olduğunu belirterek, "Benim sahada gördüğüm motivasyon; bizim açık ara kazanacağımız. İnşallah 31 Mart akşamı bize gönül veren tüm kardeşlerimizle İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere inşallah liyakatli kadrolarla geliyoruz" ifadesini kullandı.

Aleyhine ve lehine birçok anket bulunduğunu aktarılan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Manipüle edilen anketler de var. Bunu da doğru bulmuyorum. Bütün anket firmaları 14-28 Mayıs'ta farklı konuşuyorlardı. Hatta bugünkü CHP'li yönetim çıktı, 'Biz kazandık, öndeyiz.' gibi manipülasyonlar yaptılar, yine yapacaklardır. Buradan da milletimizi, bu noktada sandık görevlilerimizi uyarmak istiyorum. Son ana kadar biz orayı terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Çünkü aynı manipülasyonu yine yapacaklar. Çünkü bunların algı siyasetinden başka milletimize sunabilecekleri hiçbir şey yok. Sürekli algı, bahane."

İBB Başkan adayı Kurum, kendilerinin de anket yaptırdığına işaret ederek, "Bizim ölçümlerimizle 1,7 puan farkla kazanacağız" dedi.

Seçim çalışmalarının son günlerinde, küskün, dargın ya da protesto amacı güden seçmene dönük özel bir stratejisi olup olmayacağı ve bu kitlenin ne yoğunlukta olduğu sorulan Kurum, kararsız seçmenin çok fazla olmadığını, 4-5 puan denilebilecek bir kararsız seçmen bulunduğunu, neticede 31 Mart akşamı seçimi kazanacaklarını ve İstanbul'a hizmet etmek üzere göreve geleceklerini söyledi.

"Cuma ve cumartesi günü ilçe mitinglerimiz olacak"

Seçimden önceki son 3-4 günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a gelerek ilçe bazında ziyaretleri olup olmayacağı sorulan Kurum, her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçelerde mitingler yaptığını, sandıkla alakalı motivasyon için vatandaşla buluştuğunu anlattı.

Kurum, "Cuma ve cumartesi günü bu tarz ilçe mitinglerimiz olacak. Arkadaşlarımız, teşkilatlarımız hazırlıyor. Anadolu ve Avrupa yakasında 6-7 ilçede inşallah mitinglerimiz olacak" bilgisini verdi.

"Ekrem Bey'in mal varlığını gizlemeye gösterdiği özeni İstanbul'a göstermediğini görüyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanının ardından 3 villaya ilişkin bir tespitin kamuoyuna yansıması üzerine, "Villalar kişisel mal varlığım değil, şirketimizin üzerine." açıklamasını yeterli bulup bulmadığı sorulan Kurum, şunları kaydetti:

"Ekrem Bey'in mal varlığını gizlemeye gösterdiği özeni İstanbul'a göstermediğini görüyoruz. Mal varlığı vermeden önce farklı bir beyan, 3 gün sonra bir bakıyorsunuz 1,5 milyar liralık Boğaz'a nazır villalar çıkıyor. Niye insan mal varlığını gizler? 'Şeffaf olacağız, haktan, hukuktan, adaletten yana olacağız.' deyip, meydanlarda vatandaşımıza bu vaatleri verip, sonra da bu konuda şeffaf olamıyorsanız, şöyle dönüp aynaya bir bakmak lazım. 'Ben İstanbulluları 5 yıldır kandırıyorum, kandırmaya devam edeceğim.' Yok öyle yağma. Siz İstanbulluları kandırdınız, yalan söylediniz ama artık 31 Mart'ta bunun hesabını sandıkta milletimiz size soracak."

"Ekibi para kulelerini yapıyor, öbürü mal varlığını kaçırıyor"

İBB Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığı tartışmasının ve para sayma görüntülerinin seçmen üzerinde direkt etkisi olup olmayacağına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mal beyanında bile İstanbulluları kandıran bir belediye başkanı, ilgisini mal beyanında gizlemek için o kadar güzel çaba sarf edip, gizlemek adına bir uğraşı sergileyen belediye başkanı, aynı uğraşıyı İstanbul'un 5 yılında sergilemedi. Sizce etkilemez mi? Vaatlerini hatırlamıyorsun, 5 yıllık süreçte algı, sürekli bahane, sürekli dedikodu, sürekli oraya buraya laf yetiştirme, yok 'Topunuz gelin.' Kimsenin sana toplu geldiği yok. Kendi kendini büyütmeye kalkma. Senin masken düştü. Yaptığın siyasetin artık herkes nezdinde ne olduğu net bir şekilde ortada."

Para sayma görüntüsü hakkında Kurum, "Parti il binasını almayı beceremeyen bir partiden bahsediyoruz. Günlerdir kamuoyuna net bir şekilde açıklama yapamadılar. Altı üstü bir tane il binası alacaksınız. Sonuçta parti devlet yardımı alıyor mu, alıyor. Alırsınız, faturalandırırsınız, değerini gösterirsiniz, gerçek değer üzerinden alırsınız, tapusunu devredersiniz partinin üzerine, il binası mı yapacaksınız, ilçe binası mı yapacaksınız, yaparsınız. Bakıyorsunuz, orada CHP'li belediye başkanına yakın isimler parti binasında biri oradan geliyor, biri oradan gidiyor, saatlerce para sayıyorlar, balya balya kuleler yapıyorlar. Bunların uğraşısı, ekibi bu para kulelerini yapıyor, öbürü mal varlığını kaçırıyor" şeklinde konuştu.

"Her zaman milletimizin feraseti galip gelmiştir, yine gelecek"

İstanbul'da Yeniden Refah Partisi seçmeni özelinde değerlendirmeleri sorulan Kurum, Yeniden Refah Partili seçmenin geniş bir perspektifte düşünüp değerlendirdiğinde oyunun kime yarayıp yaramayacağını, CHP'li belediyecilik anlayışının ne olduğunu en iyi bilen seçmen olduğunu söyledi.

Murat Kurum, Yeniden Refah Partili seçmenin iradelerini ülkenin geleceğinden yana, Murat Kurum'dan yana net bir şekilde ortaya koyacağını belirtti.

"Son düzlükte AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında yumuşama yaşanabilir" şeklinde analizler yapıldığına işaret edilerek, değerlendirmesi sorulan Kurum, "Bizde bir gerginlik yok" yanıtını verdi.

Kurum, "Yeniden Refah Partisi ile mevcut durumu değiştirebilecek bir temas var mı? Düşünür müsünüz görüşmeyi?" sorularını ise "Herhangi bir temas yok. Biz her zaman herkesle görüşürüz, niye görüşmeyelim. Burada sadece liderler, yöneticiler bu işe karar vermiyor. Milletimizin de bir takdir yetkisi var. İşin sonunda oyunun kime yarayıp yaramayacağını düşünebilecek kadar basiretli, ferasetli bir milletimiz var. Bunu her seçimde de göstermiştir. Şöyle geriye dönüp bakın, her zaman milletimizin feraseti galip gelmiştir, yine gelecek" şeklinde cevapladı.

"İstanbul'un hem başkanı hem kardeşi hem evladı olacağım, bunun sözünü veriyorum"

"Büyük İstanbul Depremi Anketi"ni değerlendiren Kurum, deprem riskine dikkati çekerek, "Bunu bile bile buna dair çözüm ortaya koymayacaksınız, şu an İBB yönetiminin yaptığı budur, görmezden geliniyor. Böyle vahim bir durum söz konusuyken en azından elinden gelen gayreti gösterirsin, sana düşen budur" dedi.

Kurum, yarın düzenleyecekleri "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Lansmanı"na değinerek, bu çalışmalar neticesinde İstanbulluların gündeminden birçok sorunu çıkaracaklarını söyledi.

İstanbul'da 9 bin sokağa şu anda ambulans ve itfaiye giremediğine dair verinin hatırlatıldığı Kurum, "Bunu biliyoruz ama buna ilişkin hiçbir tedbir almıyoruz. Buna ilişkin tedbiri almayan bir yönetim sandıkta nasıl olacak da milletin tekrar iradesine, teveccühüne mazhar olacak?" sorusunu yöneltti.

Kurum, ilgileri, alakaları, tecrübeleri ve birikimleriyle İstanbullularla birlikte çok güzel bir ilişki kuracaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"31 Mart'ta İstanbul'un hem başkanı hem kardeşi hem evladı olacağım, bunun sözünü veriyorum. Beni sokakta görecekler, beni Saraçhane'de makamında oturup farklı gündemler peşinde koşarken görmeyecekler. İstanbul'un projelerine, İstanbul'un sorunlarına odaklanacağız. Deprem riskini, ulaşım çilesini ortadan kaldıracağız. İnsanlarımızın mutlu olacağı bir İstanbul hayal ediyoruz, bu hayali de 31 Mart'ta tüm İstanbullularla birlikte gerçekleştireceğiz."