Yeniden Refah'tan AK Parti'ye katılım

Yerel seçime günler kala Yeniden Refah Partisi'nde daha önce görev alan isimler törenle AK Parti'ye katıldı.

Önceki dönem Ankara il başkanı İsmail Baykal ile Çankaya, Altındağ, Akyurt, Çamlıdere, Elmadağ, Etimesgut, Kahramankazan, Mamak, Yenimahalle, Polatlı önceki dönem ilçe başkanları ve bazı partililerin rozetleri düzenlenen törenle takıldı.

AK Parti'ye katılan isimlerin rozetlerini Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Genel Sekreter Fatih Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok taktı.

Yeniden Refah'tan bir istifa haberi de Şanlıurfa teşkilatından geldi. Yeniden Refah Partisi il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe koordinatörlerinin de yer aldığı grup istifa etti.

39 kişi AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılanların rozetlerini, 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilen AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül taktı.

Yeniden Refah Partisi'nden 'milli görüş çizgisinden uzaklaştığı' gerekçesi ile istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da AK Parti'ye katılmıştı.

Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde takmıştı.