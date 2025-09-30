Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.09.2025 11:56

Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanedeki seyrini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayında istihdamın 200 binin üzerinde arttığını, işsizlik oranının ise 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanedeki seyrini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal politikalar açısından da büyük önem taşıyan işsizlik oranı, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranının, iş gücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oranında gerçekleştiğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bununla beraber ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Program dönemi sonu itibarıyla işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz İstihdam
Sıradaki Haber
Yeni yasama yılı başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
Çin'den Türkiye'ye 250 milyon dolarlık enerji yatırımı
12:13
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon euroluk sözleşmeyi feshetti
12:16
California’da ABD’nin ilk yapay zeka güvenlik yasası onaylandı
12:04
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 9 ülkede sağlık personeli yetiştiriyor
11:57
ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanacak federal fonları durdurmak için harekete geçti
12:01
İklim değişikliğine karşı dijital tarım tavsiyesi
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
FOTO FOKUS
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ