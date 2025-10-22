Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 22.10.2025 23:14

Cevdet Yılmaz: İsrail Meclisi'nin kararı hukuksuz ve yok hükmündedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir." dedi.

Cevdet Yılmaz: İsrail Meclisi'nin kararı hukuksuz ve yok hükmündedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail meclisinin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adıma tepki gösterdi.

 

Yılmaz, tüm dünyayı bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım ateşkes sürecine dönük bir sabotajdır"

"Batı Şeria işgal altındaki Filistin toprağıdır. İsrail Meclisi’nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze’de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir.

Filistin Devletini tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuku esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ediyoruz. İşgal sona erip, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir."

Batı Şeria Cevdet Yılmaz Filistin Devleti İsrail
Ömer Çelik: İsrail'in barbar kararını tümüyle reddediyoruz
