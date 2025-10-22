Parçalı Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.10.2025 22:09

Ömer Çelik: İsrail'in barbar kararını tümüyle reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine sert tepki göstererek, "İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır." dedi.

Ömer Çelik: İsrail'in barbar kararını tümüyle reddediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. 

Çelik, İsrail Meclisi'nin kararına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 

"Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır"

"İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır.

Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır.

Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir. "

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin Devleti İsrail Ömer Çelik
Sıradaki Haber
Dışişleri: İsrail meclisinin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım yok hükmündedir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yaptırımlarda ciddi artış olacak
21:38
Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi
22:02
Dışişleri: İsrail meclisinin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım yok hükmündedir
21:28
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UAD sürecine katkı sağladı
21:25
Sahte e-imza davası sanığı Ziya Kadiroğlu tutuklandı
20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı
FOTO FOKUS
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ