Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.04.2026 12:16

Cevdet Yılmaz: Güvenli liman vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak bölgesel ve küresel barış için Cumhurbaşkanımızın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü çok yönlü barış diplomasisini kararlılıkla devam ettireceğiz. İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de ‘Güvenli Liman’ vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cevdet Yılmaz: Güvenli liman vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede yaklaşık 40 gündür devam eden ve küresel etkileri olan çatışma sürecinin ardından gelen bu adımı "olumlu bir gelişme" olarak nitelendiren Yılmaz, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Taraflar sağduyu ile hareket etmeli"

Ateşkes sürecinin hassasiyetine dikkat çeken Yılmaz, taraflara gerilimi tırmandıracak tutumlardan kaçınma çağrısında bulunarak şunları kaydetti;

Geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ediyoruz. Bu sürecin bölgemizde kalıcı bir barışa vesile olması en büyük beklentimizdir.

Pakistan’ın diplomatik çabalarına takdir

Yılmaz, ateşkesin sağlanması yolunda yürütülen diplomatik trafiğe katkı sunan ülkelere de değinerek, "Geçici ateşkese varılması sürecinde dost ve kardeş Pakistan’ın üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu çabayı takdir ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin barışın tesisi için yürüttüğü diplomasiye vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

Türkiye olarak bölgesel ve küresel barış için Cumhurbaşkanımızın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü çok yönlü barış diplomasisini kararlılıkla devam ettireceğiz. İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de ‘Güvenli Liman’ vasfımızı güçlendirmeyi sürdürceğiz.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz ABD-İsrail-İran Savaşı
