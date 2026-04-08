Hafif Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.04.2026 11:17

İletişim Başkanı Duran: Kalıcı barışa kapı aralamasını temenni ediyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD, İsrail ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesin bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'nin bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"Diyalog ve diplomasi kanalları hayati öneme sahip"

Bölgedeki güvenlik ortamının hassasiyetine dikkat çeken Duran, "Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye barışın tesisi için katkıyı vermeye devam edecek"

Duran, Türkiye'nin krizlerin çözümündeki yapıcı rolüne işaret ederek, Ankara'nın sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği ile her zaman barıştan yana bir tutum sergilediğini belirtti.

Türkiye'nin adil ve dengeli yaklaşımıyla "güvenli bir liman" olma sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Duran, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
İmamoğlu Suç Örgütü davasında 18. duruşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
Pezeşkiyan: Ateşkes anlaşmasında İran’ın görüşleri temel olarak kabul edildi
13:03
ÖTV'siz araç alacağı sırada ölen engellinin mirasçılarından vergi alınamayacak
13:00
Türkiye rüzgar enerjisinde küresel ortalamayı aştı
12:46
IATA'dan "jet yakıtı piyasasının normale dönmesi aylar sürecek" uyarısı
12:54
Bakan Tekin: Milli Takım Marşını öğrencilerimiz yazacak
12:27
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor
Şehit babasının yolunda nöbet tutuyor
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ