Az Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.09.2023 14:39

Cevdet Yılmaz: Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." dedi.

Cevdet Yılmaz: Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi.

OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldıklarını ifade eden Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi.

Siyasi iradeyle politika ve reformların hayata geçirileceğinin altını çizen Yılmaz, "Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi." dedi.

OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.

"Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz"

Yatırım Ortamı Eylem Planı'na da değinen Yılmaz, "Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunun altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını kaydetti.

"Kamu tasarrufları artacak"

Kamu tasarruflarının artacağını aktaran Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti.

OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek" dedi.

Memur ve emekli maaşları

Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Yatırımlara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'tan Türkiye ile gelişen ilişkilere vurgu
14:59
Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: Biri hamile 3 ölü, 2 yaralı
14:55
Letonya'da evlilikte "şahit" zorunluluğu kaldırılıyor
14:53
Kremlin: Ukrayna'da uranyumlu mermi kullanımının sonuçlarından ABD sorumlu olacak
14:50
Erkan: 2024'te dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapacağız
14:31
Güney Kore ile Endonezya, nükleer enerji dahil çeşitli alanlarda 14 mutabakat zaptı imzaladı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ