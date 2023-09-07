Az Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.09.2023 14:30

Bakan Şimşek: Yatırımlara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Yatırımlara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz

Bakan Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da düzenlenen basın toplantısı sonrasında açıklama yapan Şimşek, OVP'ye ilk tepkilerin olumlu olduğunu söyledi. 

Başan Şimşek, "Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok. OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz" ifadelerine yer verdi. 

"Ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacak"

Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi.

Yatırımcılarla diyaloğun güçlü olduğunu söyleyen Şimşek,  "Yatırımcı toplantılarını Japonya'dan başlatıyoruz. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net. İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi. 

ETİKETLER
Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı İhracat Mehmet Şimşek Yatırım Araçları
Sıradaki Haber
MSB: Tahıl Girişimi'nin devam etmesini temenni ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'tan Türkiye ile gelişen ilişkilere vurgu
14:59
Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: Biri hamile 3 ölü, 2 yaralı
14:55
Letonya'da evlilikte "şahit" zorunluluğu kaldırılıyor
14:53
Kremlin: Ukrayna'da uranyumlu mermi kullanımının sonuçlarından ABD sorumlu olacak
14:50
Erkan: 2024'te dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapacağız
14:41
Cevdet Yılmaz: Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
Ani fren yapan motosikletli böyle takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ